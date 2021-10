Anche The Guardian celebra le bellezze di Perugia

Il giornale inglese dedica un articolo al capoluogo umbro, alle sue bellezze e agli itinerari da scoprire anche attraverso la nuova app

Anche il giornale inglese The Guardian dedica un articolo online, nella sezione Lifestyle-Travel (“A local’s guide to Perugia, Italy: five great things to do”), alle attrattive di Perugia. E a “Perugia InApp”, l’applicazione frutto di un progetto fortemente voluto dall’assessorato al turismo del Comune di Perugia guidato da Gabriele Giottoli.

Perugia InApp, applicazione gratuita per dispositivi Ios/Android ad alta capacità di interazione con l’utente, si compone di sette itinerari di visita nell’acropoli (Rocca Paolina, Perugia centro, Rione Porta Sole, Rione Porta Santa Susanna, Rione Sant’Angelo, Rione Porta Eburnea, Rione San Pietro) con oltre 14 chilometri di percorsi a piedi e 160 punti di interesse urbani. Si aggiunge una sezione dedicata agli itinerari extraurbani, con quattro percorsi fuori le mura per toccare le zone più caratteristiche fino al Lago Trasimeno. I percorsi guidati, da percorrere in auto ma in alcuni casi anche in bici, sono: itinerario Trasimeno, itinerario Settevalli, itinerario Silvestre e itinerario Tevere.

Perugia inApp – sottolinea l’assessore al turismo – è soprattutto uno strumento dinamico. La piattaforma, infatti, è destinata a veder crescere i suoi contenuti attraverso l’inserimento di nuovi percorsi che si allargheranno ai territori circostanti, saranno dedicati ai prodotti tipici del territorio e, in vista del Natale, includeranno anche gli itinerari lungo i quali visitare presepi in città.