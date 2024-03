Anche l’Umbria in piazza contro il Golpe Globale dell’O.M.S. - Organizzazione Mondiale della Sanità - Tuttoggi.info

Anche l’UMBRIA in piazza contro il Golpe Globale dell’O.M.S. – Organizzazione Mondiale della Sanità



Il 16 marzo venti città italiane vedranno in piazza i cittadini aderenti alla mobilitazione unitaria nazionale promossa del Coordinamento No OMS – No Piano Pandemico per chiedere al Governo Italiano di tutelare la Sovranità Nazionale e di difendere la salute, la democrazia e la libertà.



Il neonato Coordinamento No OMS – No Piano Pandemico scende in piazza in gran parte delle regioni italiane per chiedere al Governo Italiano di:



· rifare il nuovo Piano Pandemico nazionale in quanto acritica riproposizione delle misure già adottate durante gestione del Covid che si sono rivelate inefficaci, dannose e antidemocratiche;



· rigettare gli emendamenti al Regolamento Sanitario Internazionale dell’OMS, che mirano a trasformare un organo consultivo in un governo sanitario mondiale con poteri giuridicamente vincolanti;



· rigettare il nuovo Trattato Pandemico che mira a trasferire la sovranità in campo sanitario, veterinario, ambientale all’O.M.S. che andrebbe quindi a limitare le libertà fondamentali dei singoli e degli Stati.



Le 6 richieste al Governo dettagliate nel manifesto unitario nazionale sono:



1. Totale ricambio dei tecnocrati che hanno tragicamente gestito le politiche sanitarie durante la pandemia e che le hanno riproposte nel nuovo Piano;



2. Ritiro dell’attuale Piano pandemico, affidando la stesura di quello nuovo a tecnici non implicati con scelte della precedente Amministrazione e coinvolgendo esperti indipendenti, liberi dai condizionamenti delle industrie farmaceutiche e dalle pressioni della cupola dell’OMS, che forniscano valide prove scientifiche dell’efficacia e sicurezza delle misure proposte;



3. Discussione pubblica, aperta e democratica sul nuovo Piano Pandemico con la libertà di informazione (in contraddittorio) tuttora negata;



4. Serio avvio alla Commissione d’inchiesta sul virus SARS-CoV-2, sulla catastrofica gestione della pandemia e sulle responsabilità;



5. In vista della 77a assemblea mondiale dell’OMS (Ginevra, 27 maggio 1 giugno 2024), invio di una delegazione che, oltre a respingere il previsto Trattato Pandemico, rigetti tutte le modifiche peggiorative del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale (RSI);



6. Opposizione al tentativo di affidare nuovi poteri profondamente lesivi delle sovranità degli stati nazionali a questa OMS, che ha già mostrato di abusare dei suoi poteri attuali.Fronte del Dissenso Umbria





Luogo: Piazza Italia, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA