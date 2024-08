Ancarano, sabato si inaugurano campo sportivo e parco giochi - Tuttoggi.info

Dopo 8 anni dal terremoto che ha praticamente raso al suolo la frazione, la Pro loco di Ancarano di Norcia inaugura due importanti spazi di aggregazione. Domani pomeriggio (sabato 3 agosto) alle ore 17, infatti, si inaugureranno il campo sportivo polivalente e l’area giochi.

Per quanto riguarda il primo, è stato finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini, dalla Comunanza agraria di Ancarano e da una donazione privata, quella del calciatore italiano Antonio Candreva (che aveva annunciato il suo supporto alla comunità nel 2017). L’area giochi, invece, vede in campo i fondi della struttura del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016.

L’appuntamento è dunque alle 17, presso l’area Pro loco di Ancarano. “Un progetto atteso da tempo e tanto desiderato, un segno di rinascita per la nostra Comunità, uno spazio progettato per promuovere lo Sport e la socializzazione tra i cittadini di tutte le età” sottolineano dall’associazione con grande entusiasmo.

All’inaugurazione saranno presenti il commissario straordinario alla ricostruzione senatore Guido Castelli, l’assessore regionale Paola Agabiti, il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, il presidente del Gal Valle umbra e Sibillini Pietro Bellini, il presidente del Bim “Nera e Velino” Tullio Fibraroli, autorità e associazioni locali. “L’area sportiva – spiega la Pro loco – è dotata di un campo polivalente calcio e pallavolo integrato con un percorso salute, mentre l’area giochi è attrezzata per giochi sicuri e moderni per i più piccoli, interamente realizzati in plastica riciclata. Sarà una giornata di festa aperta a tutto il territorio”.