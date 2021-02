Analisi Istat, in arrivo nelle case di Gubbio incaricata per interviste faccia a faccia - Tuttoggi

Il Comune di Gubbio è stato chiamato dall’Inapp – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – , in partenariato con Istat, per un’indagine statistica sul fenomeno della dispersione scolastica e formativa.

L’indagine è prevista dal Programma Operativo Nazionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020. La fase della rilevazione sul campo prevede la realizzazione, sull’intero territorio nazionale, di circa 5 mila interviste faccia a faccia a giovani che, nel periodo 2015-2018, avevano tra 18 e 24 anni.

A tale scopo anche a Gubbio una rilevatrice incaricata, munita di apposito cartellino identificativo e di lettera tipo predisposta dall’Ufficio Inapp, si recherà nei prossimi giorni presso le case di una serie di famiglie campione per effettuare questa analisi.