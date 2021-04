Ampliamento del Chianelli, gli auguri del presidente Mattarella

Il capo dello Stato scrive a Franco Chianelli e si congratula per la bella notizia

Al Chianelli, impegnato nella nuova sfida dell’ampliamento, gli auguri del presidente Mattarella.

“Caro Commendatore, la ringrazio molto per avermi informato della bella notizia dei lavori di ampliamento del Residence“. Inizia così il biglietto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, indirizzato al presidente del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, Franco Chianelli. Il presidente, inoltre, ha voluto porgere i più grandi rallegramenti per l’inizio dell’opera. Quella tra Chianelli e il presidente della Repubblica è una corrispondenza iniziata nel 2016 all’indomani della visita di Mattarella al Residence Daniele Chianelli, nel marzo del 2016. Da allora il presidente è stato sempre informato delle attività del Comitato che lui stesso, nel corso di un intervento fuori programma, durante la sua visita, aveva definito “un esempio da esportare“.

“Siamo onorati – ha commentato Franco Chianelli – di avere la stima e l’attenzione del presidente Mattarella, un grande uomo, che rappresenta i grandi valori istituzionali e che ha mostrato sempre grande amicizia, ma anche attenzione e sensibilità verso tutte le nostre attività sia nell’ambito della ricerca, che dell’assistenza e dell’ospitalità verso i bambini, ragazzi e adulti malati di tumori del sangue e le loro famiglie“