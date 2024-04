Amministrative, ecco il primo big: Salvini a Foligno il 2 maggio

Il ministro e leader della Lega al Santa Caterina per presentare il libro e per lanciare la volata al sindaco Zuccarini.

Ecco il primo big della campagna elettorale per le amministrative. Il 2 maggio alle 17 arriva a Foligno Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, per presentare il libro “Controvento – L’Italia che non si arrende”. L’appuntamento è previsto all’Auditorium Santa Caterina di Foligno.

Chiaro che Salvini lancerà la volata al sindaco Stefano Zuccarini, in corsa per il bis e uno dei due leghisti impegnati in questa tornata di amministrative. Per l’occasione, dunque, la Lega di Foligno presenterà anche la propria lista di candidati.