Amici di Spello, a Villa Fidelia film e registi per raccogliere fondi

Tutto pronto “Cinema sotto le stelle della commedia e del cinema italiano”: il 3 e il 4 agosto torna la terza edizione della kermesse promossa dall’Associazione Amici di Spello nella splendida cornice di Villa Fidelia a Spello.

Amici di Spello chiama la commedia italiana

Il 3 agosto sarà la volta della proiezione della pellicola: “Up & Down – Un film normale”, diretto da Paolo Ruffini e Francesco Pacini, è un’indagine sulla normalità, raccontata attraverso gli occhi di cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico, accompagnati in un viaggio lungo un anno intero dall’amico Paolo Ruffini. È la storia di un sogno che si trasforma in un’avventura, la storia di una compagnia teatrale che vuole compiere un’impresa “normale”.

Il programma di agosto

Il 4 agosto verrà proiettato il film “Sconnessi” per la regia di Christian Marazziti la trama racconta che per festeggiare il proprio compleanno, un uomo decide di riunire la famiglia in uno chalet di montagna senza la connessione Internet, sperando di poter migliorare le relazioni tra i membri. La situazione, però, diviene esplosiva… Il 3 agosto, ospiti della serata saranno i registi dei film Paolo Ruffini e Francesco Pacini mentre il 4 agosto sarà ospite Christian Marazziti. Al termine di ogni proiezione, infatti come di consueto, ci sarà l’incontro con il regista che parlerà della pellicola, risponderà alle domande e svelerà curiosità del film stesso.

Prenotazione obbligatoria

La prenotazione sarà obbligatoria e potrà essere effettuata dal 15.07.2020 presso il bar la Chiona presso il salone Nazza Parrucchieri di Spello e Pasticceria Siciliana Farruggia di Foligno. Le serate saranno introdotte da Francesca Piggianelli coordinatrice artistica e Presidente dell’associazione ‘RomArteEventi”, Sergio Menghini Direttore Artistico presenta Massimo Zamponi. La serata non avrà solo lo scopo di vivacizzare la Splendida Colonia Julia ed offrire un momento di svago culturale agli spellani – e non solo – che vorranno prendervi parte, ma avrà anche una sua utilità ‘sociale’: sarà infatti l’occasione per raccogliere dei fondi da destinare alle attività benefiche dell’associazione Amici di Spello. “Siamo arrivati alla terza edizione – spiega il presidente dell’associazione Amici di Spello, Gianluca Insinga – quest’anno abbiamo scelto una location straordinaria, come Villa Fidelia: davvero molto interessanti le due pellicole che proponiamo con la presenza dei registi del momento. La serata, naturalmente, rispetterà le attuali leggi sulla sicurezza da Covid 19”.