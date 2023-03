Amici, Michele Bravi nuovo giudice del 'Serale' | Con lui Malgioglio e Giofrè - Tuttoggi

Michele Bravi aveva collaborato con il talent show già nel 2018 in qualità di tutor degli allievi cantanti, insieme ad Annalisa e Giovanni Caccamo. Nel 2020, invece, l’artista tifernate fu addirittura concorrente dello spin-off “Amici Speciali – Con TIM insieme per l’Italia” ideato per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile e sostenere la sanità per la lotta contro il Covid-19. In quell’occasione arrivò secondo dietro Irama.

Poetico, raffinato, intenso e in continua evoluzione, Michele Bravi è uno dei cantautori più apprezzati della sua generazione. Con il suo talento multiforme ha spaziato dalla musica al cinema – il suo esordio nel 2022 in “Amanda” – e i suoi videoclip hanno raggiunto più di 140 milioni di visualizzazioni. “Tutti hanno qualcosa da dire – ha scritto nella clip di presentazione – Noi abbiamo il dono sacro di avere anche qualcuno che ci ascolti. Non possiamo che esserne grati“.