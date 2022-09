Ambulatorio medico chiuso in centro, comitato in pullman a Terni per incontrare De Fino - Tuttoggi

Lunedì pullman di cittadini da Spoleto alla sede Usl contro l'ambulatorio chiuso. E il sindaco lancia l'appello ai medici

Un pullman di cittadini fino a Terni per incontrare il direttore generale dell’Usl Umbria 2 De Fino e protestare contro la chiusura dell’ultimo ambulatorio medico del centro storico di Spoleto. L’iniziativa è promossa da un comitato spontaneo di (ex) assistiti del dottor Maurizio Hanke, che dopo il pensionamento ha dato la sua disponibilità per tenere aperto l’ambulatorio – anche gratuitamente – di via Brignone. Una proposta che però è stata respinta dall’Usl.

Lunedì mattina – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – un pullman pieno di abitanti del centro storico di Spoleto andrà a Terni nella sede dell Usl 2 in via Bramante per protestare contro la soppressione dell’ultimo ambulatorio di medicina generale esistente nella parte alta di Spoleto. “Oltretutto è molto probabile che a questo faccia seguito anche la chiusura della farmacia presente in zona – sostengono – perché ovviamente essa non avrà più un sufficiente giro di affari per rimanere in vita. Cosicché con un sol colpo il centro storico di Spoleto, nella sua parte più collinare, perde lo studio medico e la farmacia procedendo nella strada della desertificazione e del suo impoverimento economico e sociale”.