Amazon Echo Dot o Echo Pop? Pro e contro dei due altoparlanti intelligenti - Tuttoggi.info

Questi dispositivi compatto offrono un'esperienza Alexa completa a partire da soli 24,99€, rendendolo una scelta popolare

L’Echo Dot di quinta generazione, l’ultimo arrivato nella famiglia di altoparlanti intelligenti di Amazon, si conferma un bestseller grazie alla sua combinazione di funzionalità avanzate e prezzo accessibile. Secondo quanto riportato da HWUpgrade, questo dispositivo compatto offre un’esperienza Alexa completa a partire da soli 24,99€, rendendolo una scelta popolare per chi desidera entrare nel mondo della domotica senza spendere cifre elevate.

Confronto Echo Dot vs Echo Pop

L’Echo Dot e l’Echo Pop sono due smart speaker compatti di Amazon che offrono funzionalità simili ma con alcune differenze chiave:

Design: L’Echo Dot ha una forma sferica, mentre l’Echo Pop ha un design a semisfera con parte frontale piatta.

Audio: L’Echo Dot offre un suono a 360° più ricco e potente, adatto anche a stanze medio-grandi. L’Echo Pop ha un driver leggermente più grande ma è ottimizzato per spazi più piccoli23.

Funzionalità: L’Echo Dot include sensori di temperatura e movimento assenti nell’Echo Pop. Entrambi supportano il controllo vocale con Alexa e l’integrazione con dispositivi smart home.

Prezzo: L’Echo Pop è generalmente più economico di circa 10€ rispetto all’Echo Dot.

La scelta tra i due dipende principalmente dalle esigenze di spazio, qualità audio e budget dell’utente.

Integrazione domotica con Alexa

L’integrazione domotica con Alexa consente di controllare facilmente vari dispositivi smart home tramite comandi vocali. Per iniziare, è necessario collegare i dispositivi compatibili all’app Alexa:

Aprire l’app Alexa e selezionare “Aggiungi dispositivo” nella sezione Casa intelligente

Scegliere il tipo di dispositivo (es. luci, termostati) e seguire la procedura guidata per la configurazione

Una volta collegati, i dispositivi possono essere controllati dicendo “Alexa, accendi le luci in cucina” o “Alexa, imposta il termostato a 22 gradi”

Alexa supporta anche la creazione di routine per automatizzare più azioni con un singolo comando, come “Alexa, buongiorno” per accendere le luci, avviare la macchina del caffè e leggere le notizie. L’integrazione con sistemi domotici professionali come Fibaro o Zipato consente funzionalità di sicurezza avanzate, unendo la comodità dei comandi vocali alla gestione professionale dei dispositivi.

Sensore di temperatura integrato

L’Echo Dot di quinta generazione si distingue per l’inclusione di un sensore di temperatura integrato, una caratteristica assente nei modelli precedenti e nell’Echo Pop. Questo sensore consente all’utente di monitorare la temperatura ambiente e creare automazioni basate su di essa.

Alcune possibili applicazioni includono:

Attivazione automatica di ventilatori o condizionatori quando la temperatura supera una soglia prestabilita

Regolazione del riscaldamento in base alla temperatura rilevata

Creazione di routine personalizzate, come l’accensione di una luce quando la temperatura scende sotto un certo livello

Per accedere alle informazioni sulla temperatura, è sufficiente chiedere “Alexa, che temperatura fa in questa stanza?”. Il sensore integrato amplia le capacità dell’Echo Dot come hub per la casa intelligente, offrendo agli utenti un controllo più preciso e automatizzato dell’ambiente domestico.