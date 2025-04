Visioninmusica chiude la stagione 2025 con il ritorno travolgente dei Mountain Men - Tuttoggi.info

Venerdì 2 maggio 2025, alle ore 21.00, l’Auditorium Gazzoli di Terni accoglierà l’ultimo, imperdibile appuntamento della stagione Visioninmusica: a salire sul palco saranno i Mountain Men, un duo amatissimo dal pubblico della rassegna, che torna in scena nella sua formazione originale con un progetto nuovo e coinvolgente dal titolo “As Yesterday”.

Protagonisti della serata saranno Mister Mat (voce, chitarra e stompbox) e Mister Barefoot Iano (armonica e voce), due musicisti dalla lunga carriera internazionale, che hanno calcato i palchi di tutto il mondo – dal Memphis Blues Festival a Jazz à Vienne – lasciando ovunque il segno con il loro stile unico, che fonde blues, folk e rock con maestria e passione.

Dopo un periodo dedicato a progetti individuali – tra cui spicca la partecipazione di Mister Mat a The Voice, dove ha conquistato il secondo posto – i Mountain Men si ritrovano per dar vita a uno spettacolo intenso e vitale, che mescola pezzi originali e riletture di classici in un viaggio musicale travolgente, con atmosfere ricche di groove, emozione e autenticità. Ogni brano è una storia, ogni nota un’emozione condivisa con il pubblico, in un’esperienza che va ben oltre il semplice concerto.

Le loro performance sono veri e propri atti di presenza scenica, fatti di energia, ironia e intensità: momenti di musica vissuta che risvegliano l’anima e regalano al pubblico uno spettacolo memorabile. I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket.it

Con questo appuntamento Visioninmusica conclude una stagione 2025 da record, che ha fatto registrare una lunga serie di sold out, confermando la qualità e l’appeal di una proposta culturale capace di unire generi e generazioni nel segno della grande musica dal vivo.

Per rivivere i momenti più emozionanti di ogni serata, vi invitiamo a visitare il canale YouTube ufficiale di Visioninmusica, dove sono stati pubblicati contenuti esclusivi e montaggi ad hoc delle migliori performance della stagione: un archivio prezioso di emozioni da vedere e rivedere.

VISIONINMUSICA

(XXI edizione)

Venerdì 2 maggio 2025 – Ore 21

MOUNTAIN MEN

As Yesterday

MISTER MAT • voce, chitarra e stompbox

MISTER BAREFOOT IANO • armonica e voce

TERNI

Auditorium Gazzoli

Via del Teatro Romano 13 – Terni

Biglietti in vendita sul circuito

vivaticket.it