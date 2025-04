Elezioni Monte Santa Maria Tiberina, sono tre i candidati sindaco - Tuttoggi.info

Una poltrona per tre a Monte Santa Maria Tiberina, il borgo più piccolo che si recherà alle urne i prossimi 25 e 26 maggio. Qui si torna al voto dopo soli due anni dall’ultima tornata, causa l’elezione in Consiglio regionale dell’ex sindaca Letizia Michelini, che ha guidato il paese dal 2013 al 2024.

Le liste sono state depositate sabato 26 aprile. Il centrosinistra ha scelto Rinaldo Mancini, che sarà sostenuto dalla lista Impegno comune. Seconda volta da candidato per il centrodestra, invece, per Francesco Rignanese Algeri, già sfidante di Michelini nel 2023, che ci riprova con la lista “Uniti per cambiare”. Infine, a sorpresa, è arrivata anche una terza candidata, Giorgia Gorini, con la lista Umbria autonoma, messa in piedi da ex esponenti della Lega.

In tutto sono 24 gli aspiranti consiglieri comunali: dieci con la lista “Un Impegno comune” – tra cui figura anche l’ex sindaca Michelini, 7 con la lista di centrodestra “Uniti per cambiare” e altri 7 con la lista “Umbria Autonoma”.