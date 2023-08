Altro che voglia di Argentina, Casasola dopo l’addio al Perugia ha scelto la Ternana

L'esterno destro ha firmato un biennale con le Fere nel giorno in cui il Grifo rescinde consensualmente anche con Curado

Altro che voglia di Argentina, come hanno fatto spiegare al giovane dirigente del Perugia, Jacopo Giugliarelli, a proposito della rescissione consensuale del contratto con Tiago Matias Casasola. L’esterno destro, ex Lazio e Salernitana – tra le varie maglie indossate – ha firmato un biennale con la Ternana.

Che Casasola avesse richieste dalla B era noto. Che si trasferisse solo di qualche chilometro, separato però da un abisso di rivalità, ha rappresentato una sorpresa, almeno finché non si è capito che la società rossoverde stava facendo sul serio.

E ora la Ternana ha ufficializzato l’ingaggio del calciatore classe 1995, che ha firmato un contratto che lo lega alle Fere fino al 30 giugno 2025.

Casasola nella passata stagione, ha collezionato nel Perugia 35 presenze realizzando 9 reti.

Nel complesso, in Serie B, vanta 217 partite con 23 gol e 24 assist. Ha militato con Como, Trapani, Alessandria (unica esperienza in Serie C), Salernitana, Cosenza, ancora Salernitana (promozione in Serie A), Frosinone, Cremonese e Perugia. Al suo attivo anche 19 presenze tra Under 17 ed Under 20 del suo Paese.

Un rinforzo importante per la Ternana. Tanti rimpianti per il Perugia, che insieme a Casasola ha visto salutare a parametro zero Filippo Sgarbi e, proprio in queste ore, un altro difensore argentino, Marcos Curado, sempre con l’anomala formula della risoluzione consensuale del contratto.

(foto dal sito della Ternana Calcio)