Alto Chiascio, Alessandro Piergentili è il nuovo segretario della Lega Spi Cgil

Alessandro Piergentili è il nuovo segretario della Lega Spi Cgil dell’Alto Chiascio, il sindacato di pensionate e pensionati del territorio che comprende i Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico e Scheggia Pascelupo e che conta oltre 4000 iscritte e iscritti. L’elezione, da parte dell’assemblea generale della Lega, riunitasi ieri (11 novembre), a Gubbio, è avvenuta con 22 voti favorevoli e un solo voto contrario.

“Voglio ringraziare compagne e compagni per la fiducia – ha detto Piergentili dopo l’elezione – Il nostro impegno sarà tutto rivolto a migliorare la condizione degli anziani nel territorio, combattendo quella solitudine che, in aree interne come queste, è ancor più accentuata. Metteremo in campo una forte iniziativa verso le amministrazioni locali, per consolidare e sviluppare i servizi di base per le persone e migliorare l’accessibilità alle prestazioni sociosanitarie. Oltre a questo intendiamo cercare sinergie e collaborazioni con le associazioni di volontariato attive sul territorio”.

