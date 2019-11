Allerta meteo arancione per 48 ore nell’eugubino-gualdese

Weekend di maltempo in tutto il territorio eugubino-gualdese, dove sono previste forti piogge per ben 48 ore. A comunicarlo è il Centro Regionale di Protezione Civile della Regione Umbria, che ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dalla serata di oggi (venerdì 15 novembre) fino a tutta la giornata di domenica 17 novembre, criticità arancione per rischio idraulico e idrogeologico. Per una guida ai comportamenti da tenere per prevenire rischi e pericoli si invitano i cittadini a consultare la sezione della Protezione Civile Nazionale su questo link.

