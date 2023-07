Allarme furti in centro storico, caccia ai ladri da Polizia e Carabinieri - Tuttoggi.info

C’è allarme nel centro storico di Spoleto, nei pressi di Piazza della Libertà, dove nel giro di tre notti si sono registrati altrettanti tentativi di furti in abitazioni fortunatamente andati a vuoto.

A sventarli, in almeno due casi, sono stati gli stessi proprietari che si sono accorti della presenza dei soliti ignoti che avrebbero agito di notte travisando il volto con il passamontagna.

Il primo tentativo è avvenuto nelle notte tra mercoledì e giovedì quando un residente si sarebbe accorto della presenza di un uomo (il palo) fuori dal proprio cancello mentre un altro aveva già scavalcato il muro in procinto di entrare in casa.

Dato l’allarme alle forze dell’ordine, il proprietario ha strillato ai malviventi che si sono così dileguati prima dell’arrivo di carabinieri e polizia.

Ma che, a quanto trapela a Tuttoggi, hanno ritentato i loro propositi criminosi nelle due sere successive (l’ultima nelle prime ore di domenica 30 luglio) lungo la stessa via che porta a piazza della libertà.

Proprio quest’ultimo episodio ha visto protagonista una ragazza che, svegliatasi per bere dell’acqua, ha notato un estraneo in casa e chiamato aiuto. Non è ancora dato sapere se sono stati trafugati oggetti e denaro. Di certo i ladri si sarebbero serviti di una scala per scavalcare una recinzione.

In tutti i casi i malviventi avrebbero agito in due momenti diversi: di giorno per appurare se gli appartamenti fossero vuoti (lo conferma la presenza di scotch messo a coprire la telecamera del videocitofono), di notte cercando di entrare negli stessi.

Acquisite le prime testimonianze, una mano alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere che si trovano lungo le vie limitrofe a piazza della libertà. Non è quindi escluso possibili sviluppi sulla vicenda.

© Riproduzione riservata