Evoluzione e crescita in estetica: l’estetista come relazione di aiuto per i problemi psico-emozionali - Tuttoggi.info

Il prossimo 13 maggio, presso il prestigioso Delfina Palace Hotel di Foligno, si terrà un evento rivoluzionario nel campo dell’estetica, focalizzato sull’evoluzione professionale delle estetiste e sull’importanza del loro ruolo nel supporto psico-emotivo dei clienti.

L’obiettivo dell’evento, organizzato dal comitato E.T.U. (Estetiste Titolari Umbria) costituito da una cinquantina di Imprenditrici del settore estetico, è quello di elevare la figura professionale dell’estetista, arricchendo le competenze acquisite con nuove conoscenze e collaborazioni con eedici e professionisti del settore. Si punta al raggiungimento del benessere PNEI (Psico-Neuro-Endocrino-Immunologico) del cliente, un aspetto fondamentale soprattutto nel contesto post-Covid che ha visto un aumento significativo di disturbi d’ansia e dell’umore.

Durante l’evento, verranno trattati temi di grande attualità e richiesta, come l’integrazione tra estetiste e medici oncologi per supportare emotivamente i pazienti durante i lunghi e difficili trattamenti contro il cancro. Sarà inoltre messo in luce il ruolo dell’estetica oncologica, nata negli USA e sviluppatasi in Italia negli ultimi anni, che mira a contenere gli effetti collaterali estetici delle cure mediche e a migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Infine, si sottolineerà l’importanza della collaborazione tra la medicina estetica e i trattamenti estetici per un approccio sinergico e coerente che mira al benessere complessivo della persona, al miglioramento estetico e al potenziamento dell’autostima.

L’invito è aperto a tutte le professioniste del settore a partecipare a questo importante appuntamento che segnerà un passo avanti significativo per la professione estetica e per il benessere dei clienti.

Contatti: comitatoetu@libero.it