Allagamenti in Umbria con dispersi, maxi esercitazione dei vigili del fuoco

Lo scenario individuato prevede l’allerta per ”rischio idraulico a valle” della diga di Corbara a seguito di ondata di piena a monte. In tale contesto, saranno attivati anche moduli composti da personale specializzato dei Comandi VVF di Perugia e Terni sia per le attività di assessment che di soccorso in acqua, con la simulazione di manovre esercitative nel Comune di Foligno.

Inizio del montaggio del campo base presso il distaccamento dei vigili del fuoco Foligno

La sede individuata per le operazioni di montaggio del campo base e del posto di comando è quella del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Foligno, dove è stata allestita anche la sala crisi regionale per le attività di coordinamento dell’esercitazione. Inoltre, per mercoledì è prevista una manovra di ricerca persona dispersa a seguito dell’inondazione, con il coinvolgimento degli altri Enti appartenenti al sistema di Protezione Civile.