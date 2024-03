Alla scoperta dei rifugi del CAI di Foligno: un invito a esplorare la natura e gustare i sapori locali - Tuttoggi.info

Opportunità unica per la comunità di scoprire i tesori naturali che circondano i due rifugi

Il Club Alpino Italiano (CAI) di Foligno è lieto di annunciare la ripresa delle attività collegate a due autentici gioielli incastonati nella meravigliosa cornice del territorio umbro. Si tratta del rifugio “Madonna della Spella”, situato sul suggestivo monte Subasio, e del rifugio “Pozzo di Mezzanotte”, nel pittoresco comprensorio Brunette-Serano.Nel corso dell’anno 2024, il CAI di Foligno ha programmato attività collegate a entrambi i rifugi, offrendo così a soci e cittadini la possibilità di scoprire la bellezza del paesaggio circostante e vivere un’esperienza unica a stretto contatto con la natura.Le date delle attività in programma da segnare sul calendario sono il 16 marzo, il 20 aprile, l’11 maggio e il 14 settembre. Si darà il via alle attività il 16 marzo con una passeggiata aperta a tutti presso il rifugio “Madonna della Spella”. L’escursione avrà inizio verso le ore 15:00 e permetterà ai partecipanti di immergersi nella bellezza del monte Subasio. Il percorso culminerà poco dopo il tramonto al rifugio “Madonna della Spella”. Per chi si è prenotato, l’esperienza continuerà con una cena gastronomica che celebrerà gli antichi sapori spellani, autentiche ricette locali risalenti al periodo del dopoguerra.A chi non potrà partecipare alle attività programmate ricordiamo che i due rifugi CAI posso essere vissuti tutto l’anno effettuando una semplice richiesta al CAI di Foligno, che gestirà le prenotazioni.Le iniziative descritte sono un’opportunità unica per la comunità di scoprire i tesori naturali che circondano i due rifugi, promuovere la consapevolezza ambientale e valorizzare il patrimonio locale. Il CAI di Foligno si augura che queste iniziative contribuiscano a consolidare il legame tra la comunità e la bellezza incontaminata dei luoghi che custodisce.Per la prenotazione dell’attività del 16 marzo contattare Fabrizio 3470131403 o Marco 3382865086

Luogo: cai foligno, via bolletta, 18, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA