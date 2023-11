Alla scoperta del Cimitero Monumentale, visita guidata gratuita per ammirarne arte e storia - Tuttoggi.info

Domenica 5 novembre il Poliedro propone una visita guidata e gratuita aperta alla cittadinanza, la prenotazione è obbligatoria

Il Poliedro, gestore dei servizi cimiteriali, per valorizzare e divulgare le ricchezze storico-culturali e artistiche del Cimitero Monumentale di Città di Castello, domenica 5 novembre, alle ore 11.15, propone una visita guidata aperta alla cittadinanza.

“Siamo abituati a recarci al cimitero per fare una visita ai nostri cari defunti; il cimitero è un luogo dove raccoglierci in preghiera in loro ricordo; però è anche un posto pieno di meraviglie artistiche che possono essere viste e ammirate” dicono gli organizzatori.

Non a caso il Cimitero Monumentale è stata una delle principali imprese architettoniche e decorative dell’Ottocento tifernate; quindi non solo è inteso come luogo sacro e di memoria, ma è un vero e proprio museo a cielo aperto. Progettato dal celebre architetto Emilio De Fabris, autore anche della facciata del duomo di Firenze, fu poi decorato da artisti locali e di risonanza nazionale come Galileo Chini, Annibale Gatti ed Elmo Palazzi, le cui opere pittoriche e scultoree adornano le cappelle delle famiglie e dei personaggi illustri della città.

La visita guidata ripercorrerà la storia del cimitero e della Società Laica del Camposanto, sua fondatrice, soffermandosi oltre che sulla chiesa e i suoi affreschi anche sui principali monumenti funerari. Particolare risalto sarà riservato al Famedio, che accoglie i caduti tifernati di tutti i conflitti e che commemora, nella Cappella dei Caduti per la Resistenza, i partigiani morti nella lotta contro i nazifascisti. La visita è gratuita e la prenotazione obbligatoria allo 0758554202/0758520656, mail: cultura@ilpoliedro.org.