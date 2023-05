Alla Rocca di Albornoz il ricordo di Walter Tobagi, assegnati i riconoscimenti del Corso - Tuttoggi.info

Conferenza con Mino Lorusso, presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria, ed i 150 ragazzi del Corso propedeutico di Giornalismo

Sabato 27 maggio 2023 Spoleto ha ricordato il giornalista Walter Tobagi con una conferenza nella sala Antonini della Rocca Albornoziana di Spoleto. L’evento, valido per l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, è coninciso con la cerimonia conclusiva della XVIII edizione del Corso “Walter Tobagi”, organizzato dall’Associazione Amici di Spoleto onlus in collaborazione con il Comune di Spoleto, per ricordare la figura del giornalista del Corriere della Sera, nato nella frazione di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano il 28 maggio 1980 da un “commando” di terroristi facenti capo alla Brigata XXVIII marzo.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Rocca Albornoz – Museo del Ducato di Spoleto e con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, è stata introdotta da Luigina Renzi, assesore ala formazione del Comune di Spoleto. A rappresentare l’Associazione Amici di Spoleto onlus è intervenuto poi il consigliere Calo Marconi. All’incontro, aperto al pubblico, hanno portato i loro saluti anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Dario Pompili, il presidente della Valle Umbra Servizi s.p.a. Vincenzo Rossi, il sindaco del Comune di Spoleto Andrea Sisti ed il presidente del Consiglio Comunela di Spoleto, Marco Trippetti.

A portare il saluto dell’Istituto Alberghiero De Carolis è quindi intervenuta la professoressa Emanuela Valentini. Tra il pubblico anche l’onorevole Domenico Benedetti Valentini e la presidente della Fidapa Spoleto, Pina Zito. Mino Lorusso, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria ha quindi tenuto una lezione sul tema: “Giornalismo, il ruolo della professione attraverso la figura di Walter Tobagi” in cui ha tracciato un profilo del metodo del grande giornalista originario di Spoleto mettendolo in connessione con le incognite delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale rispetto al mondo dell’informazione.

“Questo Corso di giornalismo a Spoleto rappresenta un modello esemplare – ha detto Lorusso – per avvicinare i giovani al mondo dell’informazione. Tobagi ragionava sui frammenti di verità che la cronaca offre. In una società liquida come quella attuale, quali frammenti di verità possiamo trovare e che ruolo può avere il giornalismo? Tobagi direbbe che l’unica arma di difesa è la consapevolezza, la conoscenza”.

Essenziali sostenitori del progetto e del corso “Walter Tobagi” sono la Fondazione Carispo e la Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, è attiva una collaborazione con la Curia Arcivescovile della Diocesi di Spoleto-Norcia e grazie alla sede Rai di Perugia i ragazzi coinvolti nell’iniziativa sono stati seguiti nella realizzazione di un TG Spoleto.

Il Corso, rivolto alle ultime classi delle scuole medie superiori, ha visto la partecipazione di circa centocinquanta ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” con le cinque classi delle insegnanti Emanuela Valentini Albanelli, Beatrice Emili, Maria Luisa Quarsiti e Simona Del Bello; e di quattro classi dell’Istituto di istruzione superiore “Sansi Leonardi Volta” (Liceo scientifico) attraverso la formula dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), referente la professoressa Paola Salvatori (3A) con le insegnanti Elisabetta Comastri (3B), Francesca Focaia (3D) e Stefania Aramini (3E), grazie alla rinnovata convenzione tra la scuola e la Valle Umbria Servizi s.p.a.

All’interno di questo particolare ambito i ragazzi hanno elaborato una pubblicazione giornalistica, come allegato dello Speciale Giovani del bollettino dell’Associazione Amici di Spoleto “Notizie da Spoleto”, dedicata alle attività e ai progetti sul territorio della stessa Valle Umbria Servizi sotto la supervisione del tutor Moreno Marionni.

A ricevere quest’anno i riconoscimenti per il lavoro svolto all’interno del Corso propedeutico di giornalismo Walter Tobagi nell’anno scolastico 2022-2023 sono stati i seguenti ragazzi:

Per l’Istituto alberghiero “De Carolis,

PREMIO DANTE CILIANI – CLASSE ARTICOLATA III SCAT (Servizi Commerciali e Accoglienza Turistica): Animobono Nicol, Berna Dalia, Bracci Annabella Lola, Carlini Eleonora, Catarinacci Asia, Ciamarra Marco, De Vita Arianna, Donato Ryanne, Fratini Marta, Gullo Leonardo, Kausar Fatima, Montanari Ilaria, Morini Romina, Piccioni Marzia, Santini Maria Vittoria.

MOTIVAZIONE: “Per l’originalità degli eleborati e per l’impegno profuso nell’attività del Corso”

Menzioni di merito per la prima annualità “Istituto Alberghiero De Carolis”:

Daniele Antonini, Alfredo De Castris, Gabriele Randazzo, III B ENOGASTRONOMIA, per l’articolo “ LIEVITO MADRE, UNA RISCOPERTA CHE FA BENE AI PIATTI E ALLA SALUTE “

“ Elisa Antonini, Veronica Discepoli, Giulio Casella, Cristiano Fortunati, Emanuel Zacheo, III A ENOGASTRONOMIA, per l’articolo “ COVID? POSITIVO PER LO SPORT “

“ Ulisse Bartoloni, Azzurra Celesti, Giulia Pesca, Federica Romani, Martina Lo Pinto, Martina D’Aniello, III A SALA, per l’articolo “RISTORAZIONE, SOS REPERIMENTO RISORSE UMANE“

Menzioni di merito per la seconda annualità “Istituto Alberghiero De Carolis”:

motivazione:”per l’impegno profuso nei servizi giornalistici realizzati nell’ambito del TG SPOLETO 2023″

Andrea Cimarelli, Giada Vagni – IV A ENOGASTRONOMIA

Martina Paolangeli, Federico Faedda – V ACCOGLIENZA TURISTIC;

Per il Liceo Scientifico, Polo Liceale “Sansi Leonardi Volta”

PREMIO WALTER TOBAGI

SELLI ANGELA – III A – LICEO SCIENTIFICO POLO LICEALE “SANSI, LEONARDI, VOLTA”

Menzioni di merito per la prima annualità “Liceo Scientifico A. Volta”

CHELLI FRANCESCO – III A

MARIUCCI VERONICA III A

MONTIONI MARCO III A

CILIBERTO FRANCESCO – III B

CIOCCOLONI ARIANNA – III B

PARMEGIANO PALMIERI ANDREA – III B

FERRACCHIATO GABRIELE – III D

MANDOLONI LUCA – III D

SANTINI LORENZO – III D

BUSSOTTI BEATRICE – III E

DINI FRANCESCO – III E

PROIETTI MARTINA – III E

Il Corso, coordinato da Antonella Manni con Antonella Proietti del Comune di Spoleto, insieme a Davide Fabrizi dell’ufficio stampa del Comune di Spoleto, per la prima annualità ha proposto incontri con giornalisti professionisti di testate nazionali e regionali: Pietro Del Re e Pietro Veronese già inviati di guerra de “La Repubblica”, Riccardo Regi (direttore VivoUmbria.it e già vicedirettore del Corriere dell’Umbria), Fabio Luccioli (direttore Radio Gente Umbra), Italo Carmignani (caporedattore de Il Messaggero Umbria), Filippo Casciola (corrispondente Agenzia Ansa), Massimo Sbardella (Gruppo ed. L’Espresso e Tuttoggi.info) e Francesco de Augustinis che ha presentato ad alcune classi il suo docu-film “Il tabacco che uccide senza fumarlo” oltre a Davide Fabrizi dell’Ufficio Stampa del Comune di Spoleto che ha tenuto anche una lezione sulla comunicazione istituzionale.

Per la seconda annualità del Corso ha effettuato un seminario sul giornalismo online realizzato in collaborazione con USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) tenuto da Carlo Vantaggioli (Tuttoggi.info) in collaborazione con Sara Cipriani (consigliere Uspi e direttore Tuttoggi.info), il quale si è affiancato ai laboratori di giornalismo radiofonico (tenuto da Francesco Carlini) e di giornalismo televisivo, introdotto dalla giornalista Antonella Marietti del Tg regionale della Rai ed il supporto tecnico di Alessandro Pratelli con Enrico Carletti.

Per la fine del Corso i ragazzi hanno prodotto un numero speciale di “Notizie da Spoleto”, bollettino dell’Associazione “Amici di Spoleto”, mentre i partecipanti alla seconda annualità hanno realizzato uno Speciale TG Spoleto.