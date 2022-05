Alla guida ubriachi, in 3 denunciati tra Assisi e Bastia - Tuttoggi

Un uomo era fermo in mezzo alla strada in stato confusionale: il tasso alcolemico era di oltre 3 grammi/litro

Con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle restrizioni anti-covid19, torna ad aumentare il numero di conducenti che tutti i giorni vengono colti alla guida ubriachi. Questa settimana i Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno denunciato due persone, entrambe sorprese alla guida in stato di evidente ubriachezza.

Infatti, un uomo, originario di altra regione ma trasferitosi nella città serafica per lavoro, è stato trovato in stato confusionale all’interno della sua auto, fermo in mezzo alla strada. Trasportato all’Ospedale di Assisi per gli accertamenti, si è scoperto che il suo tasso alcolemico era di 3,11 g/l, e hanno quindi proceduto a ritirargli la patente, a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria e a sequestrargli l’automobile.