Ali della Mariposa, vince l’amicizia: trionfa Perugia poi Terni e Spoleto | I Premi speciali - Tuttoggi.info

Ali della Mariposa, vince l’amicizia: trionfano scuole Perugia, Terni e Spoleto. I Premi speciali. Presidente De Bonis "grazie a tutti"

Trionfa l’amicizia nell’ultima edizione de “Il giorno delle Stelle…quanto il talento incontra l’occasione”, evento promosso dall’associazione Ali della Mariposa, presieduta dalla professoressa Lorella De Bonis, in favore degli studenti degli istituti superiori umbri chiamati a cimentarsi nelle varie discipline artistiche.

Il tema di questa edizione 2023, patrocinata dal Comune di Foligno con il contributo di PuntoForm e Azienda Viola, era appunto sull’amicizia. Come di consueto a far da cornice all’appuntamento il suggestivo Auditorium di San Domenico mentre la presentazione è stata affidata agli impareggiabili Lucia Giello (Vice presidente dell’associazione) e Fabio Luccioli, direttore di Rgu e della Gazzetta di Foligno, mentre la direzione artistica alla dottoressa Tiziana Filena.

Alle esibizioni degli studenti si sono alternate personalità del mondo dello spettacolo che a Foligno vivono e che hanno sposato la causa dell’associazione.

Ad aprire il sipario i ragazzi di Innuendo (Irene Bonaca, Diego Falchetti e Alessandro Martani) con “Amico Mio”, seguiti da Valeria Mancini (in arte Guera) che ha cantato Escapism di Raye.

Poi è stata la volta di Luca Giuliani e Terra Querida (Sara e Byron) con Libertango di Astor Piazzolla e ancora Matteo Angeletti che ha cantato “For forever” dal musical Caro Evan Hansen e Luca Giuliani con dj Manuele Damiani.

Studenti e Istituti premiati – al termine delle prove la giuria ha emesso il suo verdetto attribuendo il primo premio alla Scuola CPIA di Perugia che ha visto in gara un quartetto tutto in rosa con Olga Bondareno, Anastasia Shutkina, Albina Albicheva e Florenzia Quinteros Zapiola con la canzone “Il profumo lontano” (testod ella Shutkina e musiche di Florencia Quinteros Zapiola).

Secondo classificato l’Istituto tecnico economico e professionale Cesi-Casagrande di Terni che ha visto salire sul palco Edoardo Serpetti (autore), Claudia Colombini (musica), Alessio Angelelli (arrangiamento), Carlos Locci (voce e chitarra), Federica Picchioni (voce e tastiera), Sgarrize Rosales (voce), Alessio Angeletti (basso).

Terzo classificato l’Istituto De Carolis di Spoleto con la canzone “Occhi negli occhi” scritta ed interpretata da Ryanne Donato su musica di Leonardo Benedetti.

Le autorità e la giuria – tante le autorità che non hanno voluto mancare l’appuntamento a cominciare dal sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, la consigliera regionale Donatella Porzi, il vice sindaco Riccardo Meloni con gli assessori Marco Cesaro, Michela Giuliani e Paola De Bonis, la consigliera comunale Rita Barbetti. La giuria era composta da Ambra Cenci, Pierluigi Mingarelli, Patrizia Peppoloni, Carlo Ceraso, Matteo Angeletti, Tiziana Filena, Doriana Sannipola, Laura Radi, Maria Teresa Paris, Francesca Petruccioli, Massimo Zamponi, Gianni Angeli, Cristiana Brunelli.

I Premi Ali della Mariposta – cinque i prestigiosi Premi assegnati per questa edizione ad altrettante personalità che si sono distinte nel corso della loro vita professionale e sociale. Ovvero a Franco Chianelli e alla signora Luciana Cardinali “per l’impegno nel sociale con la Fondazione Daniele Chianelli che si occupa di raccogliere fondi destinati alla ricerca e alla cura delle leucemie, linfomi, tumori di adulti e bambini, collegato all’ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia. Impegno che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto riconoscere tributando l’onorificenza di Commendatori della Repubblica”.

I coniugi Chianelli

A seguire lo stilista Claudio Cutuli “ambasciatore di fama internazionale del Made in italy creando stole, sciarpe e capi di abbigliamento, lavorati a mano su antichi telai di famiglia, con materie prime di origine naturale, che hanno conquistato i gusti di città come Milano, Roma, Firenze, Parigi, New York, fino all’estremo oriente come Giappone e Corea”.

Premio a Tierra Querida (Sara e Byron) “per aver vinto lo scorso anno il Campionato europeo di tango ed ora in partenza per i Mondiali di Buenos Aires”.

Il prestigioso trofeo di cristallo è andato anche a Luca Giuliani noto compositore e pianista che nella sua carriera ha lavorato con artisti del calibro di Mogol, Dalla, Katia Ricciarelli e la soprano Susanna Rigacci. Un momento a dir poco emozionante è stato l’abbraccio seguito alla consegna del premio tra la presidente Lorella De Bonis e Guera, cantante che ha mosso i primi passi proprio sul palco delle Ali della Mariposa prima di sbarcare ad Amici. Guera vanta più di 40mila followers su tik tok ed è ora impegnata nella presentazione del suo primo singolo “Come suona la stanza”.

Al termine della manifestazione la presidente De Bonis ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno consentito il successo di questa nuova edizione, dalle dirigenti scolastiche degli istituti partecipanti, alle funzionarie del comune al direttivo “giovani” della associazione (Maria Chiara Guidarelli, Arianna Lupia, Federica Siena e Naide Cruciani).

