Alcol ai minori e lavoratori in nero: discoteca chiusa, maximulta e denunce

Controlli dei carabinieri nella Media Valle del Tevere con i reparti specializzati, sospesa anche l'attività di una discoteca

Una discoteca temporaneamente chiusa, tre denunce e maximulte: è questo l’esito dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Todi sui locali notturni nel territorio della Media Valle del Tevere. Sotto la lente i luoghi di aggregazione giovanile a Todi, Marsciano, Collazzone e Deruta, con i militari dell’Arma territoriale che hanno operato con il supporto dei reparti speciali del Nas (nucleo antisofisticazione e sanità) e del Nil (ispettorato al lavoro) di Perugia.

Sono state impiegate diverse pattuglie dei carabinieri che. oltre ad aver controllato più di 100 persone ed una sessantina tra auto e moto, si sono concentrate su una nota discoteca del territorio, dove il titolare e due baristi sono stato denunciati in stato di libertà poiché somministravano alcolici anche a minori di 16 anni.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno anche riscontrato la presenza di 3 lavoratori in nero, e di conseguenza elevato sanzioni per più di 8.000 euro emettendo un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti del gestore.

Anche i Nas dei Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni sicurezza stradale e della tutela dei non fumatori per quasi 1000 euro. E’stato infine denunciata in stato di libertà una persona che guidava la propria autovettura in stato di ebbrezza utilizzando anche il cellulare. All’uomo è stata anche ritirata la patente di guida ed è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.

[Foto di ericbarns da Pixabay]