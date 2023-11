Albero, mercatini, cioccolato e presepi, a Gubbio il Natale inizia il 25 novembre | Tutti gli eventi - Tuttoggi.info

Anche quest'anno Gubbio si trasforma in "città del Natale" da fine novembre fino al 7 gennaio 2024 | L'Albero più grande del mondo si accenderà il 7 dicembre

Gubbio tornerà ad essere la “città del Natale” – per un mese e mezzo – a partire dal prossimo 25 novembre, quando il centro storico si calerà totalmente nell’atmosfera festiva con eventi di tutti i tipi adatti a grandi e piccini.

ChristmasLand, 700 mq di Natale

Anche quest’anno ci sarà ChristmasLand, giunta alla sua 5^ edizione, con meravigliose installazioni e nuove iniziative in uno spazio espositivo di circa 700 metri quadrati all’interno del MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni. L’avventura inizia con il Villaggio innevato degli Elfi mentre il piano nobile è dedicato al mondo dei Presepi, dove si spazierà da una grande natività a grandezza naturale allestita all’interno di una casa arredata, fino ai Presepi dal Mondo, collezione curata dall’associazione culturale Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno (AR). All’interno di un appartamento finemente decorato alla fine dell’700, invece, ci saranno le “illusioni”, una serie di scenografie natalizie in cui immergersi e fotografarsi con risultati strabilianti.

Una volta giunti al secondo piano si entrerà in una meravigliosa Fiaba natalizia, una racconto in cui la protagonista, Nina, scoprirà un meraviglioso segreto e conoscerà Babbo Natale e i suoi Elfi! La fiaba verrà proiettata sulla maestosa parete di pietra che delimita il grande salone e giocherà con alcuni elementi architettonici, ottenendo effetti inaspettati. Uscendo da Palazzo Beni, infine, in una sala dedicata, si potrà incontrare Babbo Natale seduto sul suo trono e con la slitta accanto, pronto ad accogliere i bambini per una splendida foto ricordo e ricevere le loro letterine. ChristmasLand sarà aperta il 25/26 novembre, 2/3/7/8/9/10/16/17 dicembre e continuativamente dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Per info e prenotazioni 3384584990 – 3930574248 – info@landitaly.eu. Biglietti già disponibili qui.

La Magia del Cioccolato

All’interno delle cantine di Palazzo Conti della Porta, ci sarà invece La Magia del Cioccolato, una vera e propria festa per il palato dove maestri cioccolatieri proporranno dimostrazioni e degustazioni e sarà possibile acquistare deliziosi manufatti. All’ingresso saranno presenti ricchi allestimenti, dalle golose sculture di cioccolato e alla maestria degli artigiani del gusto, che coccoleranno gli ospiti con le loro dolci creazioni. La Magia del Cioccolato sarà prenotabile solo presso le biglietterie ChristmasLand e sarà aperta nelle seguenti date: 2/3/8/9/10/16/17/23/24/26/29/30 dicembre 2023 e 1/5/6 Gennaio 2024 a partire dalle ore 14.30 (con ingresso ogni ora fino ad esaurimento posti).

Piazza 40 Martiri, dai mercatini…

Nella suggestiva location dei giardini di piazza 40 Martiri, tra mille luci, colori e musica, non mancheranno gli stand di legno dei Mercatini di Natale, tra ricercati oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie. Nella stessa area, per i più piccoli, ci saranno anche il Trenino di Babbo Natale, la Giostra Incantata e la Pesca per Bambini. L’area è accessibile alle persone con disabilità. I mercatini saranno aperti dalle ore 10 alle 20 nelle seguenti date: 25/26 novembre, 2/3/7/8/9/10/16/17 dicembre e continuativamente dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 (25 dicembre e 1 gennaio apertura dalle 15 alle 20).

…alla ruota panoramica

Confermata anche la ruota panoramica, per avere un’incredibile vista di Gubbio dall’alto. Un modo del tutto nuovo di ammirare il panorama mozzafiato sulla città e lo skyline unico. La ruota sarà aperta tutti i giorni dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 (attività a pagamento e possibilità di accesso all’attrazione anche per disabili) e permetterà di ammirare anche la bellezza del maestoso Albero di Natale più Grande del Mondo, che sarà acceso il prossimo 7 dicembre e farà da sfondo a Gubbio per un mese esatto fino al 7 gennaio 2024.

Il trenino e la slitta

Sempre presente anche il trenino turistico, per una full immersion in centro storico (dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, info 327 982 0081) con fermata in Piazza 40 Martiri, dove peraltro – dalle 16.30 alle 19.30 – sarà possibile fare un giro anche sulla slitta di Babbo Natale trainata da meravigliosi cavalli (date: 25/26 novembre, 2/3/7/8/9/10/16/17/23/24/25/26/30/31 dicembre 2023 e 1/5/6/7 gennaio 2024).

Luci in piazza San Giovanni e presepe ad altezza naturale

Dal 7 dicembre al 7 gennaio anche piazza San Giovanni sarà ancor più valorizzata da particolari luci colorate che regaleranno a questo spazio un effetto magico e suggestivo grazie ad un progetto nato da un’idea del Light Designer Ing. Matteo Costantini. Nel suggestivo scenario delle vie medievali del quartiere di San Martino, invece, come ogni anno, sarà realizzato un bellissimo e suggestivo Presepe con statue a grandezza naturale, visitabile dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 (ingresso libero e accessibile a disabili).

Per chi ama i panorami

Per chi ama particolarmente i panorami, invece, si potrà usufruire della funicolare: 6 minuti per salire dal cuore di Gubbio (532 slm) alla Basilica di S. Ubaldo (803 slm), dove è conservata l’urna del Santo Patrono della città e riposano i Tre Ceri durante tutto l’anno. Si potrà poi scendere a piedi lungo gli stradoni che attraversano l’Albero di Natale, in uno spettacolo di luci e colori con vista mozzafiato sulla città. Orario di apertura funicolare dalle 10 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 17.. Per info Stazione via San Girolamo tel. 075 9273881 – funivia.gubbio@libero.it