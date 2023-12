L'Albero di Natale più grande del mondo celebrato anche da un francobollo - Tuttoggi.info

L'annullo postale avvenuto a Palazzo Pretorio alla presenza di sindaco e presidente Alberaioli

Un francobollo celebra da ieri (1 dicembre) l’Albero di Natale più Grande del Mondo di Gubbio, che tra pochi giorni – il 7 dicembre (alle ore 18.30) – verrà accesso per la 43^ volta.

Emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e appartenente alla serie tematica ‘Le festività’, è stato presentato in municipio dal sindaco Filippo Mario Stirati alla presenza di Giacomo Fumanti, presidente Comitato Alberaioli, don Mirko Orsini, vicario del vescovo di Gubbio, Sergio Rufinelli per il Ministero Imprese e Made in Italy e Marco Di Nicola, responsabile commerciale Corporate Affairs Filatelia Poste Italiane.

Dopo il primo annullo avvenuto a Palazzo Pretorio ne avverrà un secondo proprio il 7 dicembre, giorno dell’accensione, in piazza 40 Martiri. La tiratura del francobollo è di 200.004 esemplari, stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva e non fluorescente. Sarà già possibile acquistarlo in tutti gli uffici postali italiani.

La vignetta riproduce l’Albero di Natale di Gubbio che svetta sulla città medievale umbra, adagiato sulle pendici del Monte Ingino, che dal 1981 è diventato simbolo delle festività per eccellenza. Quest’anno il testimonial che darà luce all’Albero sarà l’organizzazione Rondine Cittadella della Pace, impegnata da oltre venti anni nella riduzione dei conflitti armati nel mondo, il testimonial 2023