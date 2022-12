Alberi artistici dei Rioni, San Rocco vince l'edizione 2022 | Foto - Tuttoggi

Gli alberi saranno visibili per tutto Natale, la mamma di dove trovarli

Il Rione San Rocco vince la sesta edizione del concorso Alberi Artistici di Bastia Umbra. La manifestazione, promossa dall’Ente Palio de San Michele in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, è ormai diventata un appuntamento significativo per tutto il territorio ed ha intrattenuto il numeroso pubblico presente con atmosfere e musiche natalizie, genialmente rivisitate.

Il concorso, andato in scena in piazza Mazzini giovedì 8 dicembre, è stato sottoposto alla supervisione di una Giuria qualificata composta da alcuni componenti della giuria tecnica delle sfilate della 60° edizione del Palio. “La Giuria – si legge in una nota – desidera esprimere la sua soddisfazione per la notevole qualità degli alberi proposti dai rioni quest’anno. Ognuno di loro con modalità ed accenti differenti interpreta con stile e sensibilità lo spirito comunitario e festivo del Natale. Siamo lieti e grati di partecipare alla festa della città che si esprime attraverso questa allegra competizione, certi che al di là di tutto prevale il senso di comunità che rende Bastia unica”.