Al via programma di interventi su viabilità Valnerina ternana - Tuttoggi

Il consigliere delegato alle strade sottolinea l’impegno di concerto con la presidente per migliorare la rete viaria in tutto il territorio provinciale.

Proseguono i programmi di miglioramento della rete stradale e della sicurezza da parte della Provincia di Terni che in questi giorni ha avviato nuovi lavori, in questo caso in Valnerina, iniziando il primo di una serie di interventi che puntano al rifacimento delle pavimentazioni per favore cittadini, attività economiche e flussi turistici.

Il consigliere provinciale delegato alla viabilità sottolinea come la Provincia si stia attivando, anche a fronte del confronto fra la presidente della Provincia e i sindaci della Valnerina nel corso delle visite istituzionali di poco tempo fa durante le quali la presidente aveva ascoltato le esigenze dei territori. Secondo il consigliere delegato si tratta di investimenti importanti sia per migliorare i già buoni standard di sicurezza, sia per favorire il flusso turistico durante la stagione primaverile ed estiva, anche considerando la ripresa del settore dopo la pandemia.