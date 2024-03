Al via la "Orvieto Wine Marathon" di mountain bike: in gara 500 ciclisti dall'Italia e dall'Estero - Tuttoggi.info

Cinquecento ciclisti affronteranno i due diversi tracciati: il “Marathon”, 48 chilometri per 1600 metri di dislivello; il “Classic”, 26.4 chilometri di lunghezza per 862 metri di dislivello.

Ai nastri di partenza la “Orvieto Wine Marathon”: la gara ciclistica di interesse nazionale FCI organizzata dal Team Eurobici e dall’Asd Morranno in festa si svolgerà a Ciconia domenica 3 marzo.

La gara, che per il secondo anno è aperta anche alle e-bike, sarà la prima tappa della challenge “Prestigio”; è stata inserita, quest’anno, nel circuito “Sentieri e Sapori”, oltre a quelli “Umbria Tuscany” e “Umbria Marathon” di cui fa tradizionalmente parte.

Cinquecento ciclisti provenienti dall’Italia e dall’Estero affronteranno i due diversi tracciati: il “Marathon”, 48 chilometri per 1600 metri di dislivello; il “Classic”, 26.4 chilometri di lunghezza per 862 metri di dislivello.

Disciplina della circolazione

Il ritrovo dei partecipanti è previsto nell’area allestita in via delle Acacie, a Ciconia. Da qui il gruppo si trasferirà, attraversando via dei Tigli e via delle Robinie, alla partenza fissata in Strada del Poggente. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il Settore Polizia locale e Mobilità del Comune di Orvieto ha emesso un’ordinanza. Nello specifico:

Dalle 14.00 di sabato 2 alle 14 di domenica 3 marzo 2024 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in tutta via delle Acacie, dall’intersezione con la Strada comunale di Corbara fino all’intersezione con la Strada Statale 71.

A partire dalle 9.30 di domenica 3 marzo 2024, durante il trasferimento dei concorrenti da via delle Acacie attraverso via dei Tigli e via delle Robinie fino al punto di partenza individuato su Strada del Poggente, la circolazione veicolare sarà interrotta per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti.

