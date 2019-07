Al via la “Festa a San Giacomo…Primi d’Eccellenza” | Programma

Buona cucina (dai menù di carne e pesce, fino alle proposte per vegetariani), divertimento, musica, sport e tradizioni: sono questi gli ingredienti principali dell’edizione 2019 della “Festa a San Giacomo..Primi d’eccellenza”, in programma da giovedì 25 a domenica 28 luglio presso l’area verde di Viale Armando Diaz a ridosso dello storico rione San Giacomo.

Dalla prima kermesse, a partire agli inizi degli anni sessanta come “Sagra della cozza”, grazie alla passione e gemellaggi simpatici con l’Adriatico degli indimenticabili “Sangiacomini” di allora, la manifestazione è cresciuta e si è evoluta anno dopo anno, fino a giungere ai giorni nostri con un nuovo cartellone e proposte in grado di accontentare tutti, non solo a tavola. Fra consiglieri dell’antica Società Rionale San Giacomo (nata nel 1895) soci, volontari e abitanti del rione, sono oltre 100 le persone che a vari livelli contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione “divenuta, al pari di tante altre rassegne, un vero e proprio punto di riferimento per i tifernati, turisti e cultori del buon mangiare e delle tradizioni”, come ha tenuto a precisare con orgoglio e gratitudine il presidente della Società Rionale Federico Fiorucci, questa mattina in conferenza stampa assieme ad alcuni rappresentanti del consiglio (Roberto Fiorucci, Fiorenzo Marmorini, Nicola e Mattia Pasquetti e Daniele Bondi) assieme all’assessore alle Politiche Sociali, Luciana Bassini.

“Ci saranno anche i ragazzi del centro San Giovanni Bosco a darci una mano in veste di camerieri e addetti al servizio ai tavoli e alle varie iniziative, a testimonianza della valenza anche sociale della nostra rassegna che coinvolge tutte le famiglie e le generazioni”, ha concluso il presidente Fiorucci che ha lanciato la proposta di voler organizzare “una giornata dedicata al legame storico ed affettivo fra tutti i rioni e le proloco tifernati che costeggiano il Tevere, attraverso degustazioni a base di piatti tipici e iniziative di sensibilizzazione dell’ambiente e pulizia delle sponde del fiume”.

Il presidente Fiorucci, infine, ha ringraziato il sindaco Luciano Bacchetta (sangiacomino “doc”) e l’assessore al Commercio e Turismo Riccardo Carletti e tutta la giunta per la vicinanza e il sostegno continuo. “Queste manifestazioni – ha precisato l’assessore Bassini – sono il vero e proprio motore della nostra comunità, sempre più orgogliosa di mettere in mostra e condividere con un pubblico più largo possibile le proprie tradizioni ed il senso di appartenenza alle varie realtà territoriali dove si svolgono. Un plauso particolare al presidente Fiorucci, a tutto il consiglio e ai numerosi soci e volontari che dedicano parte delle loro giornate ad organizzare eventi che ci fanno tornare indietro negli anni e servono a rinsaldare legami e tradizioni che ancora oggi rivivono attraverso i giovani”.

Programma

Giovedì 25 luglio

ore 19.30: inaugurazione con il sindaco Luciano Bacchetta

ore 20: apertura stand gastronomici

ore 21.45: serata musicale con la band “Anima kom” – pista 1

Venerdì 26 luglio

ore 20: apertura stand gastronomici

ore 21.45: serata musicale con l’orchestra “Pescari Band” – pista 1

ore 22.45: DJ set – Dj The Years/Dj Unlimited/DJ Kerobe – pista 2

Sabato 27 luglio

ore 19.30: apertura stand gastronomici

ore 21: esibizione “Centro Judo Ginnastica Tifernate”

ore 21.45: serata musicale con la band “L’Alternativa” – pista 1

ore 22.45: Dj set Ras Meo – Lory B. – pista 2

Domenica 28 luglio

ore 16: corteo storico

ore 17: palio della balestra manesca

ore 19.30: apertura stand gastronomici

ore 21.45: serata musicale con la “Triband” – pista 1

Giovedì e venerdì anche menù di pesce

