Al via la 59^ edizione del “Carnevale dei Ragazzi”, ecco come partecipare alla sfilata

Il Centro della Gioventù è al lavoro per organizzare il 59° ‘Carnevale dei Ragazzi’, che si svolgerà domenica 24 febbraio. Alla manifestazione è abbinata la lotteria di Carnevale con ricchi premi.

Parteciperanno maschere singole, gruppi mascherati, carri allegorici, complessi musicali e il trenino delle Maschere, nel XXI ‘Trofeo Mascherissima’ Premio orafo Miozzi Stefano, la cui giuria sarà a cura del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi.

La sfilata si svolgerà come di consueto per le vie e per le piazze del centro storico e, alle ore 18, ci sarà la conclusione della manifestazione e la premiazione in piazza 40 Martiri. Allieterà la premiazione la “The Music Brother William e Wilson”.

Per partecipare alla sfilata di Carnevale è necessaria l’iscrizione presso la sede del Centro della Gioventù via Ubaldini 22 – telefono 075 9273465 – cellulare 333 3931302 – email centrodellagioventu@libero.it beniamino.rughi@gmail.com . La manifestazione sarà trasmessa da ‘Arancia Live’.

