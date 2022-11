Al via i lavori di restauro dell'Arco di Druso a Spoleto - Tuttoggi

Nello specifico, dal 14 al 28 novembre, i veicoli non potranno transitare in via Arco di Druso dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 17.00, mentre quelli autorizzati, per accedere e uscire da piazza del Mercato e vie limitrofe, potranno percorrere via dei Duchi, via Aurelio Saffi e piazza Campello, dove sarà prevista la circolazione a senso unico alternato.

Sempre dal 14 al 28 novembre in via Arco di Druso sarà interdetta anche la circolazione pedonale (dalle ore 10.00 alle 17.00 e dal lunedì al venerdì), con deviazione su due percorsi alternativi: via della Trattoria, via dell’Angelo, via Arco di Druso con direzione piazza del Mercato e via Brignone, via Di Visiale, piazza del Mercato.

I lavori di restauro, oltre a consentire la pulitura straordinaria dell’Arco di Druso, sono finalizzati anche alla “creazione di pannelli esplicativi, accompagnati da immagini e ricostruzioni, che possano fornire al visitatore un’informazione corretta”. La realizzazione dei supporti informativi “permetterà inoltre di collegare l’Arco di Druso e il complesso di cui fa parte, al progetto di valorizzazione L’antica via Flaminia in Umbria. […] I modelli virtuali e i video disponibili potranno quindi essere materializzati in un qr-code, da apporre sul pannello, che consentirà l’avvio delle applicazioni multimediali, rendendole fruibili a tutti in maniera estremamente semplice”.