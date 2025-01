Al Palapaternesi prima di rirorno per Lucky Wind. Contro il Gubbio derby che annuncia spettacolo - Tuttoggi.info

Derby molto atteso in casa UBS Foligno. L’avvio del girone di ritorno manderà infatti in scena al PalaPaternesi, domenica 19 ore 18, il match Lucky Wind-Gubbio, gara che annuncia emozioni e spettacolo.

“Sarà un appuntamento importante, il primo di ritorno contro una squadra di vertice – commenta Andrea Sansone general manager UBS -. Dopo un girone di andata in cui avremmo potuto fare certamente di più, questa partita arriva come un banco di prova, utile a dare alla squadra la misura di ciò a cui possiamo aspirare”.

Fondamentale allora per i biancazzurri cercare di portare a casa il risultato “per dare fiducia e maggiore incisività al nostro campionato”, contro un Gubbio squadra rivelazione, ripescata lo scorso anno, neopromossa che sta giocando sulle ali dell’entusiasmo con un roster di tutto rispetto e un’ottima pallacanestro.

E contro l’unica squadra che ha battuto il Basket Gualdo primo in classifica e che sconfisse Lucky Wind nella prima partita del girone d’andata, i Falchi sanno che non potranno permettersi distrazioni.

Sotto la guida di coach Tommaso Bruno la squadra arriva in campo con una settimana di allenamenti intensi sulle spalle per puntare alla conquista dei due punti. Anche se il match dovrà forse rinunciare al capitano Luca Mariotti, che causa infortunio non si è potuto allenare, e lo stesso potrebbe essere per Leonardo Baldinotti.

“Fondamentale – conclude Sansone – che i ragazzi giochino con la consapevolezza dei propri mezzi. Siamo all’altezza di queste gare. Ma decisivo, come sempre, sarà per tutti noi anche il supporto dei tifosi, che aspettiamo numerosi per una partita che si annuncia entusiasmante. Anche perché da Gubbio arriveranno a sostenere i propri colori. Invitiamo il nostro pubblico a esserci, i ragazzi ci contano”.