Al museo di tessitura “Giuditta Brozzetti” la mostra “Per filo e per segno”

Dal 5 marzo al 5 maggio il museo - atelier ospitato nella duecentesca chiesa di San Francesco delle Donne ospiterà la mostra di Laura Anfuso e Eleonora Cumer

Il Museo laboratorio di tessitura a mano “Giuditta Brozzetti” di Perugia apre le sue porte per una mostra speciale tra poesia e trame. Da sabato 5 marzo, e fino al 5 maggio 2022, infatti, il museo – atelier situato all’interno della duecentesca chiesa di San Francesco delle Donne ospiterà la mostra “Per filo e per segno” di Laura Anfuso e Eleonora Cumer.

L’artista Eleonora Cumer ha interpretato venticinque Haiku e un Acrostico della poetessa Laura Anfuso, creando un originale libro d’artista in grado di “spandersi”, di tessere l’invisibile, di accogliere senso e sensi, nella fittezza di una trama che rifugge i confini e occhi aggrappa.

L’inaugurazione della mostra è in programma il 5 marzo alle ore 17, alla presenza delle due donne. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 8:30 alle 12:30 e per il pomeriggio è necessaria la prenotazione.

Il museo – atelier “Giuditta Brozzetti” propone anche delle visite guidate (in lingua italiana, inglese o francese) per scoprire la straordinaria arte della tessitura a telaio, antica tradizione viva grazie a quattro generazioni di donne imprenditrici. Il museo – laboratorio si trova in via Tiberio Berardi, 5 / 6 a Perugia. Informazioni al numero: 075 40236.