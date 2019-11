Al museo archeologico di Spoleto si parla di evoluzione

Il consueto ciclo di conferenze che ormai da anni viene proposto al Museo Archeologico di Spoleto si inagura quest’anno con un incontro preliminare riguardante le ultime novità sull’evoluzione dell’uomo.

Infatti negli ultimi decenni gli studi nel settore hanno fatto enormi progressi confutando in parte quello che tutti conoscevamo e quello che purtroppo si insegna ancora nelle scuole. Questa conferenza, dal titolo “Storie di evoluzione” tenuta dal Funzionario Archeologo Silvia Casciarri, si propone di aggiornare le nostre conoscenze e può risultare particolarmente utile agli insegnanti come supporto all’insegnamento di queste primissime fasi della storia dell’uomo.

L’appuntamento è per giovedì 21 novembre alle ore 17.00 presso la sala conferenze del Museo. L’ingresso, come di consueto in occasione delle conferenze, avverrà a titolo gratuito. Nel corso di questo primo appuntamento verrà presentato l’intero programma per in ciclo 2019-2020.

