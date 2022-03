Al liceo Properzio si impara l'inclusione: realizzati 4 libri tattili per non vedenti - Tuttoggi

"Affrontare il tema dell’inclusione sociale soprattutto a seguito del periodo pandemico è di vitale importanza", spiega la dirigente scolastica, Francesca Alunni

L’inclusione si impara anche con piccoli gesti concreti nella quotidianità di tutti i giorni, come dimostra la decisione del liceo Sesto Properzio di Assisi che, vista la concomitanza della Giornata nazionale del braille con la Giornata internazionale della lingua madre per celebrare il valore della lingua madre e la ricchezza del multilinguismo, ha programmato una giornata per celebrare il valore dell’inclusione, che “non significa rendere tutti uguali, ma valorizzare le diversità”.

La dirigente Francesca Alunni: “Importante insegnare valori fondamentali”

L’iniziativa è nata a compendio della ricchezza di esperienze e nuovi linguaggi cui tutta la scuola si è avvicinata per la presenza di un’alunna non vedente. “Affrontare il tema dell’inclusione sociale soprattutto a seguito del periodo pandemico è di vitale importanza e iniziative come questa aiutano a ricordare che è un dovere garantire il diritto allo studio per rendere tutti i cittadini consapevoli e per ricordare l’importanza di una scuola accogliente, sicura e accessibile a tutti. Oltre a insegnare agli alunni materie importanti per la loro formazione e per il futuro lavorativo – le parole della dirigente scolastica Francesca Alunni – esistono anche valori fondamentali come il rispetto per l’altro, l’accoglienza, l’empatia, la solidarietà esprimibili con una varietà di linguaggi complementari”.

I laboratori per l’inclusione

Grazie a una didattica laboratoriale che unisse le discipline d’indirizzo delle varie classi con l’inclusione, un tema da sempre sentito al Properzio, lunedì scorso si sono svolti quattro laboratori – Io albero con la I CL (trascrizione Braille in lingua francese); Autobiografie tattili – tema della memoria e del ricordo, con la V AS; Messaggi tattili, con la V BS e “ … Ti si schiudano come occhi le mani”, con la V CS – realizzando 4 libri tattili (trascrizione in nero e in braille).

Un libro per ciascun gruppo classe coinvolto, dunque, composto dalla pagine realizzate individualmente / a coppie dalle studentesse e dagli studenti. A guidare gli alunni le esperte esterne Tiziana Luciani (arte terapeuta) e Silvana Campi (esperta in letture animate e realizzazione di libri tattili), insieme ai docenti Paola Pagliacci (Scienze motorie); Claudia Sardo (Storia dell’arte); Daniele Celli (Scienze Umane); Anna Melissa Cagiotti (Francese); Rosalba Serra (Scienze); Fiorella Toccaceli (Matematica) e Marta Custodi (Sostegno).

I professori coinvolti ringraziano il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi e la sua responsabile, dottoressa Francesca Piccardi, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Perugia, la bibliotecaria Simona e la tirocinante Alessia Luchini e la signora Ana, mamma della studentessa non vedente.