Al Digipass Spoleto si sono svolti i corsi di lingua italiana per i bambini ucraini - Tuttoggi

Le lezioni hanno visto la partecipazione di oltre 20 bambini e bambine di diverse fasce di età, dai 5 ai 12 anni,

Un corso di italiano per bambini ucraini. Questo l’azione resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di Spoleto, il Cesvol (Centro di Servizio per il volontariato) e la Caritas Diocesana di Spoleto-Norcia.

I corsi, concepiti e organizzati come dei veri e propri momenti ludico-ricreativi per facilitare l’apprendimento soprattutto dei più piccoli, si sono svolti nel mese di giugno nella sede del Digipass Spoleto in via Busetti.