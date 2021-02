Al cimitero non bastano i loculi, il Comune costretto ad accertamenti - Tuttoggi

Loculi insufficienti nel comune di Todi, spesso i cittadini sono costretti a ricorrere alla tumulazione provvisoria delle salme

Mancano i loculi nel cimitero di Todi, così il comune, visto che spesso i cittadini sono costretti a ricorrere alla tumulazione provvisoria delle salme, ha individuato una serie di loculi per i quali non è stato possibile reperire un contratto di concessione.

Loculi ‘liberi’

Con la determina 100 del 01/02/2021, il comune ha individuato:

2 loculi distinti al GRUPPO N – PIANO SEMINTERRATO – ORDINE 4° – FILE 45 e 46;

n° 1 loculo distinto al GRUPPO N – PIANO SEMINTERRATO – ORD. 5° FILA 43;

n° 2 loculi distinti al GRUPPO O – PIANO TERRA – ORDINE 3° – FILA 11;

n° 2 loculi distinti al GRUPPO O – PIANO SEMINTERRATO – ORDINE 3° – FILE 1 e 2;

n° 2 loculi distinti al GRUPPO O – PIANO SEMINTERRATO – ORDINE 3° – FILE 17 e 18;

I loculi non bastano per tutti

La ricognizione è stata effettuata “Considerata la necessità di procedere all’accertamento dei diritti concessori su alcuni loculi all’interno del Cimitero di Todi Nuovo Urbano – come si legge nella determina – al fine di recuperare la loro piena disponibilità tenuto conto che attualmente nel cimitero di Todi Nuovo Urbano non ci sono loculi da mettere a disposizione della cittadinanza per la tumulazione di salme e che pertanto i cittadini sono spesso costretti a ricorre alla tumulazione provvisoria delle salme”.

Loculi liberi

“Poiché non è stato possibile identificare il concessionario o i concessionari e quindi i relativi contratti di concessione e risultando tali loculi liberi – spiega ancora la determina – si avvertono gli eventuali interessati, qualora ritengano di avere diritti sulla concessione degli stessi, che se entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune di Todi non provvederanno a dimostrare i loro diritti concessori sui suddetti loculi, l’Amministrazione Comunale rientrerà nella piena disponibilità dei loculi sopra citati. I provvedimenti disposti con il presente avviso verranno portati a conoscenza dell’utenza anche mediate apposita segnalazione sui loculi oggetto del presente avviso e sul Sito del Comune di Todi (www.comune.todi.pg.it) per informazioni e comunicazioni rivolgersi al SERVIZIO 7° – Cimiteri ai n.ri 075/8956321 – 075/8956307 o 075/8956300″.