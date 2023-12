Al Centro riabilitazione di Cascia visita del Dir. Usl Umbria 2 Carsili e messa di Natale - Tuttoggi.info

La visita è stata anche l’occasione per parlare della realizzazione del nuovo ospedale. Presente il sindaco De Carolis

Non poteva esserci modo migliore per scambiarsi gli auguri di Natale e anno nuovo dell’iniziativa che si è tenuta al centro di riabilitazione intensiva e Rsa di Cascia, domenica 24 dicembre, quando pazienti e operatori hanno avuto la possibilità di condividere la santa messa presieduta da don Canzio Scarabottini con il nuovo direttore generale della Usl Umbria 2, Piero Carsili.

Con lui presenti anche il direttore sanitario Nando Scarpelli e il direttore del dipartimento di riabilitazione Mauro Zampolini, accompagnati dalla direttrice del distretto Valnerina, Simona Marchesi. Con grande piacere sono stati accolti dal sindaco Mario De Carolis e dal vicesindaco Marco Emili.

Alla celebrazione è seguito un piccolo momento conviviale con scambio degli auguri, presa visione di tutta la struttura e un importante momento per approfondire il suo funzionamento e il tema dell’assistenza nelle aree interne. Un occasione per conoscere le qualità delle strutture e le loro criticità al fine di trovare soluzioni.

“L’amministrazione comunale – ha commentato il sindaco – vuole ringraziare sentitamente il direttore Carsili per questa sua prima visita a Cascia, il giorno della vigilia, insieme ai direttori Scarpelli, Zampolini e Marchesi. È stato un bel momento per stare vicino ai pazienti ma anche un’opportunità per parlare di prospettive e della realizzazione del nuovo ospedale di Cascia”.