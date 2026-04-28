Maxi frode sul lavoro partita da Gubbio, coinvolte 63 aziende in tutta Italia - Tuttoggi.info

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Maxi frode sul lavoro partita da Gubbio, coinvolte 63 aziende in tutta Italia

Davide Baccarini

Maxi frode sul lavoro partita da Gubbio, coinvolte 63 aziende in tutta Italia

Mar, 28/04/2026 - 10:36

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Un colossale sistema di somministrazione illecita di manodopera e fatture false è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Perugia. L’indagine, partita dalla Tenenza di Gubbio e coordinata dalla Procura del capoluogo umbro, ha portato alla denuncia di 71 persone e ha svelato un giro d’affari illecito superiore al milione di euro.

Al centro del sodalizio criminale due imprenditori eugubini che, attraverso una ditta individuale e una società fittizia, fornivano operai a prezzi stracciati a ben 63 aziende sparse in 7 regioni italiane (Umbria, Marche, Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Puglia). Il meccanismo era semplice quanto efficace: le aziende clienti risparmiavano tra il 25% e il 35% sui costi del lavoro, mentre le società “filtro” di Gubbio omettevano sistematicamente il versamento di contributi INPS, premi INAIL e tasse.

A farne le spese, oltre all’Erario, sono stati i lavoratori, privati di tutele assicurative, visite mediche e dei contributi pensionistici. In molti casi, le tariffe orarie erano persino inferiori ai minimi contrattuali. L’operazione ha permesso di recuperare oltre 560.000 euro tra IVA e imposte dirette evase. Le autorità hanno già avviato le procedure per la chiusura delle partite IVA coinvolte e le sanzioni per responsabilità amministrativa verso le imprese clienti.

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