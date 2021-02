Al Cassata-Gattapone un laboratorio Apple grazie alla Fondazione CariPg - Tuttoggi

Donazione importante per la scuola di Gubbio, che rientra nel Progetto “APPlicarsi per APPrendere - I Nuovi professionisti del WEB”

Un altro tassello tecnologico importante arriva al Cassata-Gattapone di Gubbio: un Laboratorio Apple realizzato grazie al sostegno della

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Un impegno finanziario importante per la scuola, che rientra nel Progetto “APPlicarsi per APPrendere – I Nuovi professionisti del WEB” e che, in linea con gli obiettivi e le finalità del PTOF, nasce da una visione molto più ampia legata alla volontà di creare occasioni professionali attorno alle conoscenze tecnologiche fornite agli studenti.

Scopo del progetto infatti è quello di creare all’interno del curricolo degli studenti del Cassata-Gattapone un percorso formativo stabile dedicato alla ideazione, creazione, implementazione e sviluppo, fino alla promozione e vendita di App in ambiente iOS/iPadOS, utilizzando linguaggi di programmazione specifici dell’ambiente di sviluppo Xcode.

Dunque una scuola che coerentemente con il proprio motto “imparare il futuro, oggi”, esplora anche l’ecosistema Apple mantenendo alto il profilo tecnologico che la caratterizza. Questo percorso consentirà il riconoscimento, all’interno del curricolo scolastico, delle conoscenze acquisite anche grazie al supporto di partner sostenitori come la MED Innovations srl graphics&software di Macerata, fino alla creazione di un profilo professionale altamente specializzato.

Il tutto consolidato da percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro specificatamente progettati, fino ad ottenere la certificazione Swift “App Development with Swift Level 1”. Insomma, in un periodo di pandemia e crisi economica si investe in infrastrutture che, in ambiti ancora poco esplorati nel nostro territorio, possono creare occasioni di rinascita.

Questo laboratorio Apple, dotato di 24 postazioni di ultimissima generazione, sarà messo a disposizione dell’intero territorio dell’Area Interna Nord-Est Umbria.