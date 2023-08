Ai domiciliari per la cocaina in giardino ma frequenta pregiudicati: in carcere - Tuttoggi.info

Oltre all'uomo già al centro di un'inchiesta per la cocaina, i carabinieri hanno denunciato 2 stranieri con droga e farmaci anabolizzanti in casa

È senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti posta in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Terni e dall’autorità giudiziaria ternana.

La Stazione di Terni ha infatti eseguito pochi giorni fa la misura della custodia cautelare in carcere per un 41enne che era ai domiciliari dai primi di luglio per detenzione di circa 1 kg di cocaina nel suo giardino.

Lo stesso, che era al regime degli arresti domiciliari, è di fatto, stato controllato tre volte dalla Stazione Carabinieri di Terni in compagnia di pregiudicati e non appartenenti al nucleo familiare, tenendo una condotta del tutto dispregiativa delle prescrizioni imposte dal Tribunale.

I militari dell’Arma della locale stazione hanno quindi segnalato al Tribunale la condotta inottemperante alle prescrizioni ed il GIP ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. L’uomo, dopo la notifica del provvedimento è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Terni.

Droga e farmaci anabolizzanti in casa di due stranieri

Inoltre, proprio nell’ambito degli stupefacenti, negli ultimi giorni i militari del Nucleo Investigativo ha hanno eseguito due perquisizioni delegate a seguito delle quali hanno rinvenuto, presso l’abitazione di due iracheni, rispettivamente 32enne e 24enne, incensurati, circa 7 grammi di hashish, 1 di cocaina, materiale per il confezionamento in dosi e tre confezioni di farmaci anabolizzanti. I due stranieri sono stati quindi denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione dei farmaci, di sicura provenienza delittuosa.