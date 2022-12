AgriEuro, evento di fine anno rievocando la storia longobarda | Foto

Ospite della giornata anche il Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, che è intervenuto durante l’evento affermando il grande valore di un’impresa come AgriEuro sul territorio spoletino, e la capacità dell’azienda di essere riuscita a superare le barriere della diffidenza verso il mercato online in un contesto quanto mai legato al mondo fisico come quello dell’agricoltura e del giardinaggio. «Innovazione digitale e solide conoscenze grazie a una lunga storia nel settore», questo secondo il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti il segreto del successo di AgriEuro.

È stata poi dedicata particolare attenzione al tema dell’evoluzione interna ad AgriEuro, che durante questo secondo semestre 2022 ha visto l’ingresso di due nuove figure strategiche per la crescita e lo sviluppo dell’azienda: Luciana Ragni come HR Manager AgriEuro, e Giacomo Pompei come Digital Project Manager. Due figure chiamate ad apportare il loro prezioso contributo grazie alla loro esperienza pluriennale in grandi contesti aziendali.

L’evento ha poi previsto una seconda parte ludico-formativa ispirata alla metafora dell’antica popolazione Longobarda, data l’importanza storica avuta per la città di Spoleto e vista la peculiare organizzazione sociale, ovvero il modello organizzativo che ha portato i Longobardi al successo nella Storia.

Tutti i presenti sono stati infatti suddivisi in gruppi, Fare longobarde, guidati da alcuni interni divenuti per l’occasione Arimanni (capi-gruppo). A tenere le fila del gioco un insolito Paolo Diacono, noto autore dell’Opera Historia Langobardorum, interpretato da Francesca Sellani (HR Executive Consultant), che ha curato la direzione artistica dell’evento insieme a un team tutto interno all’azienda.

Il gioco ha previsto la realizzazione di veri e propri Tableaux Vivant che hanno rappresentato alcuni dei principali episodi della storia longobarda. Per farlo, sono stati utilizzati abiti storici sapientemente realizzati dalla Gaita San Pietro di Bevagna (Festa Medievale di Rievocazione Storica). In linea con la storia di AgriEuro, anche in questo caso la formula vincente è stata un mix tra tradizione e innovazione: i Tableaux Vivant, infatti, sono stati scattati con l’impiego di un green screen che ha permesso di rendere la scenografia ancor più verosimile e di inserire alcuni elementi fantastici. I quadri sono poi stati resi “contemporanei” grazie all’impiego di alcuni particolari oggetti di scena con cui si è proposta una versione moderna della Storia.

A vincere come miglior Tableaux Vivant è stato il gruppo della “Fara del Fauno” che ha interpretato

magistralmente il celebre episodio dell’incoronazione di Guido II di Spoleto. Sono poi stati riconosciuti dei premi speciali per alcune interpretazioni particolarmente meritevoli. L’evento aziendale ha, così, voluto rafforzare il senso di squadra in AgriEuro, la coesione interna e la capacità di superare insieme tutte le sfide, anche quelle più inaspettate.