Agricoltura, Coldiretti premia le idee innovative dell’Umbria

C’è l’orto biologico in abbonamento, ma anche la fattoria didattica rivolta al sociale; chi produce cactus di “tendenza” che arredano, e chi, dall’olio extravergine, ricava una linea cosmetica. E inoltre: la scuola che valorizza il made in Umbria agroalimentare e il pioniere vignaiolo della Valnerina. Sono le idee, le attività e i vincitori dei Premi per l’Innovazione in agricoltura, che verranno consegnati mercoledì 18 luglio a Santa Maria degli Angeli, presso il centro congressi “Valle di Assisi” alle ore 18, nel corso di un’iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa Umbria.

Durante l’appuntamento – spiega Coldiretti – saranno raccontate le esperienze innovative e originali dei vincitori. A seguire gli interventi, tra gli altri, del Delegato Coldiretti Giovani Impresa Umbria Francesco Panella, del Presidente regionale Coldiretti Albano Agabiti e dell’Assessore regionale all’Agricoltura Fernanda Cecchini.

A fare da cornice all’evento, un allestimento dei prodotti delle aziende agricole vincitrici e un “agriaperitivo” musicale, promosso dal gruppo Giovani Impresa di Coldiretti Umbria.

Stampa