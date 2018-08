Agosto culturale, da lunedì tre giorni di iniziative a San Venanzo

Iniziano lunedì alle 19 gli appuntamenti per l’Agosto Culturale sanvenanzese. Il primo in programma sarà con la presentazione del libro di Fausto Prosperini “Falce e doppietta. 50 anni tra caccia e politica”, alla quale, oltre all’autore, interverranno il sindaco, Marsilio Marinelli, il vicepresidente nazionale di Federcaccia, Massimo Buconi, e il giornalista Claudio Lattanzi che ha anche curato l’edizione del testo. Alle 20.30 proiezione del video che documenta il viaggio istituzionale a Tisno, Croazia.

Una riflessione sul calcio e sulla filosofia che muove intorno allo sport più amato dagli italiani è in programma invece alle 21 e vede protagonista il giornalista di Radio Rai Riccardo Cucchi, storica voce della trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”. Ripercorrendo la sua lunga carriera il radiocronista racconterà il “dietro le quinte” dello sport che dalla Seconda Categoria fino alla Serie A genera le più svariate emozioni e reazioni di amore e odio, nei tifosi e non.

“La Più Meglio Gioventù. Uccidendo Godot” è la proposta teatrale in programma per martedì 28 alle 21 e 30 di e con Alessandro Bardani e Francesco Montanari, l’attore romano reso celebre per l’interpretazione del personaggio de “Il Libanese” nel cult “Romanzo Criminale”. Lo spettacolo si annuncia un reading divertente con i due protagonisti nei panni di loro stessi che si ritrovano a scambiare opinioni sul mondo che li circonda, con un’unica convinzione.

Quella di dover sistemare le cose. “Ma domani, però, tanto c’è tempo…“. Il testo che mescola sacro e profano, battute fulminanti, sarcastiche, ironiche e frizzanti si ispira a film come “Clerks” e “Coffee and Cigarettes” e al teatro canzone di Gaber. Non mancano richiami al commediografo statunitense Woody Allen e all’attore comico Ben Stiller ma anche a Pier Paolo Pasolini, Marco Tullio Giordana e Samuel Beckett.

Mercoledì 29 agosto alle 20 e 30, spazio all’associazione “Avanti Tutta” a cui andrà metà dell’incasso della visita al Parco Vulcanologico di San Venanzo in programma martedì 28 agosto alle 18. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 339.7743826. Protagonista della serata, il fondatore e presidente dell’associazione Leonardo Cenci che presenterà il libro “Ama, Vivi, Corri. Avanti Tutta!” scritto insieme a Rosangela Percoco, con la prefazione di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e pubblicato da Salani.

Una testimonianza della corsa infinta contro il cancro, dalle parole di chi è convinto che malato di cancro non vuol dire arreso nell’idea fondata che credere non significa illudersi e che essere consapevoli non vuol dire consegnarsi in maniera remissiva all’ospite ingrato – il suo vive da tempo nel polmone – il giorno della diagnosi. Alle 22, musica live con Gianluca Carnevali che presenterà un viaggio fra il cantautorato italiano e qualche passaggio ai successi internazionali.

Piano e voce sotto le stelle per concludere la rassegna patrocinata dal Cesvol che tutte le sere, a partire dalle 19.30, offre la possibilità di cenare al parco comunale con prodotti tipici e vini locali. Prevista, inoltre, la degustazione gratuita di vini offerti dall’Associazione Teatro del Vino in collaborazione con la Cantina Fattoria di Monticello. Tre giorni di cultura, ma anche “di gusto”.

