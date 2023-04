Aggredisce il compagno della madre, denunciato 23enne - Tuttoggi.info

Mentre i poliziotti erano impegnati a sentire la madre del ragazzo e il compagno – un cittadino romeno, classe 1979 -, il 23enne è sopraggiunto all’improvviso, colpendo con un pugno l’uomo. Contenuto dagli agenti, dopo essere stato tranquillizzato, il giovane è stato accompagnato all’interno dell’abitazione del 43enne per prendere i propri effetti personali e allontanarsi. È stato in quel momento che la donna ha notato il figlio prendere un coltello da cucina e occultarlo sotto gli indumenti. Dopo aver avvisato i poliziotti, il giovane è stato disarmato e accompagnato presso gli uffici del Commissariato dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali e tentate lesioni personali aggravate. Il coltello, invece, è stato sottoposto a sequestro.

Al termine dell’intervento, constatato che non necessitava dell’intervento dei sanitari sul posto, gli agenti hanno reso edotta la vittima delle proprie facoltà di legge, invitandola a presentare querela per i fatti accaduti.