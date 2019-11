Aggredisce compagno nella comunità di recupero di Assisi in cui si trovava

Un trentenne pregiudicato per reati connessi a detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, affidato in prova ai servizi sociali e collocato presso una comunità di recupero di Assisi, contravvenendo alle regole della non violenza all’interno della stessa comunità, ha aggredito per futili motivi un altro ospite, iniziando così una colluttazione. Immediato l’intervento delle pattuglie sul territorio che hanno riportato subito la calma.

Il fatto è stato immediatamente segnalato al Magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di Perugia il quale ha così revocato la misura in atto disponendo l’immediata traduzione presso la casa circondariale di Perugia dell’aggressore.

