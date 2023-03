Aggredisce compagno della madre, gli prende l’auto ed evade dai domiciliari | Finisce in carcere

Il 35enne era già noto alle forze dell'ordine ed era ai domiciliari per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza, l'ennesimo episodio gli è costato il carcere

La Polizia di Foligno ha tratto in arresto un 35enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto.

L’uomo – già noto alle forze dell’ordine per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale – mentre si trovava in regime di arresti domiciliari si era reso responsabile di un’aggressione ai danni del compagno della madre e della successiva evasione dalla propria abitazione.