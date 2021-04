Afor investe oltre 2 milioni in Altotevere. Parco della Montesca tornerà a nuova vita - Tuttoggi

Tra gli altri interventi anche la risistemazione della segnaletica della Via Francescana nei Comuni di Citerna, Pietralunga e Città di Castello, il recupero ambientale dei boschi e la regimazione acque meteoriche

L’Agenzia Forestale regionale (Afor) ha preventivato di investire, nel corso del 2021, un ammontare complessivo di circa 2.270.000 euro nel territorio altotiberino (sulla base dei seguenti fondi: Legge Regionale 28/01; PSR misure 8.3/8.5; POR/FESR; Legge 97/1994 e altri fondi regionali).

Lo ha annunciato stamattina (28 aprile) l’amministratore unico di Afor Manuel Maraghelli. I fondi saranno divisi sulla base di priorità precedentemente stabilite con gli Enti Locali e sulla base dei terreni demaniali principalmente situati nei Comuni di Città di Castello e Pietralunga: “Nei prossimi anni, con lo spirito di turnazione delle risorse investimenti e sulla base della vastità territoriali degli Enti Locali e Popolazione, i fondi saranno chiaramente suddivisi diversamente“.

Questo il quadro degli investimenti nel Demanio Regionale/Demanio Enti Locali così suddiviso nei seguenti territori:

Città di Castello: 1.250.000 euro

Pietralunga: 312.000 euro

Montone: 175.000 euro

San Giustino: 175.000 euro

Monte Santa Maria Tiberina: 156.000 euro

Umbertide: 90.000 euro

Lisciano Niccone: 56.000 euro

Citerna: 56.000 euro

L’intervento principale sarà effettuato nel Parco Montesca a Città di Castello con un investimento di circa 320.000 euro, per poter maggiormente fruire della meravigliosa area di proprietà Regionale tramite i lavori di recupero ambientale, messa in sicurezza della zona nord, piantumazione specie arboree nel rispetto del progetto iniziale del Barone Franchetti, sistemazione e recupero del cancello di ingresso principale, fontana, ghiacciaia e percorso pedonale a mosaico. L’obiettivo dell’intervento è anche finalizzato all’eventuale modifica del percorso francescano, convogliando lo stesso all’interno del Parco e evitando, per quanto possibile, l’utilizzo della strada asfaltata.

Un altro intervento degno di nota è la risistemazione della segnaletica della Via Francescana nei comuni di Citerna, Pietralunga e Città di Castello, che sarà completata entro il mese di giugno 2021.

La maggior parte degli investimenti saranno volti al recupero ambientale dei boschi e alla regimazione idraulica delle acque meteoriche delle strade secondarie comunali e demaniali, che saranno realizzati e rendicontati nel corso del 2021.