Afam, in commissione il Cda: luce su bilancio e azioni durante il Covid

La riunione richiesta dal centrosinistra

E’ stata convocata per venerdì 17 dicembre la prima commissione consiliare alle 14,30 in prima convocazione e alle 15 in seconda convocazione.

L’ordine del giorno

All’ordine del giorno l’audizione della partecipata Afam Spa relativamente al bilancio 2020, all’andamento economico e finanziario 2021, alle politiche immobilairi in merito alle sedi di Afam 1 e Afam 3, al ruolo della società durante la pandemia causata dal Covi 19 con particolare riferimento ai servizi erogati e a quelli che intenderà erogare, alle politiche in materia di gestione del personale in riferimento alla sostituzione delle unità andate in pensione.